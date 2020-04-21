Волонтер звинуватила нардепа Тищенко в погрозах та бездіяльності

Волонтер Лілія Багірова, яка допомагає постраждалим від лісових пожеж в Житомирській області, звинуватили народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколу Тищенко в погрозах й тиску через те, що вона викрила його в бездіяльності й порожніх обіцянках допомогти області впоратися з наслідком пожеж, тоді як реальних дій не відбувалось. Про це волонтер заявила на своїй сторінці в Instagram, передає РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні влада не зробила нічого, пожежу ніхто не гасив, тоді як люди почувають себе, як погорільці, а в Житомирській області вигоріли цілі села.

Як стверджує волонтер, приїхавши на зустріч, нардеп Тищенко почав доводити Багіровій, що ситуація під контролем, а вона - "провокатор і найманець Москви, яка порочить чесну українську владу".

"Я повністю відповідаю за свої слова і даю клятву, що все, що я сказала у цьому відео слово в слово правда. Тим часом Микола видаляє коментарі моїх підписників і блокує їх", - пише Багірова.

Вона стверджує, пізніше їй почали погрожувати кримінальною справу і психологічним тиском через мережі ботів.

"Він хотів, щоб я сказала який він молодець, що відреагував. Але я сказала, що реагувати треба було, коли була пожежа, а не тоді, коли все вигоріло і зараз на цьому піаритися! Треба не знімати відео і брехати, що "все під контролем", а забезпечувати людей необхідним. Чому вся Україна з себе знімає і віддає, а не держава? Каже, вони виділили 25 млн на ліквідацію наслідків - де вони й куди кожна копійка піде?" - додала волонтер.

Нагадаємо, в Житомирській області рятувальники продовжують ліквідацію лісових пожеж. Залишилося два не локалізовані осередки вогню.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 18 квітня триває ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.

Національна гвардія України проводить протидиверсійну спецоперацію по виявленню паліїв у лісах Житомирської області та Чорнобильської зони відчуження.