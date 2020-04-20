У Житомирській області локалізували ще 2 осередки лісової пожежі

Фото: лісова пожежа в Житомирській області (dsns.gov.ua)

Триває локалізація ще двох осередків

У Житомирській області сьогодні локалізували ще 2 осередки лісової пожежі. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає РБК-Україна.

За словами Демчука, станом на ранок 20 квітня із чотирьох осередків, які вчора гасили рятувальники, локалізовано 2 поблизу сіл Бережесть та Гладковичі. Локалізація ще двох осередків лісової пожежі наразі продовжується.

"На даний час основні зусилля спрямовані на гасіння і локалізацію інших двох осередків пожеж на території Виступовицького та Словечанського лісництв. Продовжуються роботи з оборювання та створення мінералізованих смуг, та розчистки доріг, для чого залучені трактори лісогосподарських підприємств та 1 одиниця важкої інженерної техніки Збройних сил", - розповів він.

Нагадаємо, раніше в ДСНС назвали найскладніший осередок лісової пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Найскладніше проводиться ліквідація лісової пожежі поблизу села Рудьки в Іванківському районі.

Крім того, вчора голова Держлісагентства Андрій Заблоцький назвав лісові пожежі у Житомирській області найбільшими з 1996 року. Він наголосив, що востаннє пожежі такого масштабу спостерігалися 24 роки тому.