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Обладатели "Золотого мяча", чемпион Украины и первый "сухарь": как Буффон дебютировал в Серии А

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Парма, Четверг 03 августа 2023 11:59
Обладатели "Золотого мяча", чемпион Украины и первый "сухарь": как Буффон дебютировал в Серии А Фото: Джанлуиджи Буффон сыграл первый матч в 1995 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Культовый вратарь Джанлуиджи Буффон накануне объявил о завершении игровой карьеры в 45 лет.

Краткая история дебюта легендарного итальянского голкипера во взрослом футболе – в материале РБК-Украина.

19 ноября 1995 года, стадион "Эннио Тардини" в Парме. В матче 10-го тура Серии А вторая команда чемпионата "Парма" принимает лидера первенства – "Милан". За целой россыпью звезд на поле и итоговым 0:0 крылось нечто большее – фигура 17-летнего дебютанта в составе хозяев.

Голкипер сборной Италии Лука Буччи получил травму. Не все хорошо было и у его дублера Алессандро Нисты. Пришлось наставнику "крестоносцев" Невио Скале, который позже привел донецкий "Шахтер" к премьерному чемпионскому титулу, сделать ставку на третьего вратаря. Гардзоне из Тосканы не подвел.

Того парня звали Джанлуиджи Буффон. Тренироваться с первой командой он начал еще в 16, когда Буччи уехал на ЧМ-1994 в США. В начале поединка против "Милана" с дебютантом случился курьез – он не попал на командную фотографию, поскольку по привычке с юношеского уровня сразу пошел в ворота.

Впрочем, с футбольной точки зрения Буффон не подвел ни Скалу, ни "Парму". Голкипер совершил несколько важных сэйвов и так и не позволил "россонери" забить. Достижение незаурядное. В старте "Милана" вышли сразу два обладателя "Золотого мяча" – Роберто Баджо (1993) и Джордж Веа (1995), которых с глубины поля поддерживал Звонимир Бобан.

Звезд прошлого и будущего хватало в обеих командах. За "Парму" играл обладатель "Золотого мяча-1994" Христо Стоичков и будущий обладатель приза Фабио Каннаваро (2006). Да и другие имена на поле и скамьях запасных обеих команд будоражат ностальгию – Дзола, Барези, Мальдини, Десайи.

Стал живой легендой и Буффон. Он не только был чемпионом Италии и Франции, триумфовал на ЧМ-2006 или получил мини-музей индивидуальных наград. Фактически Буффон стал именем нарицательным амплуа вратаря на годы вперед.

Карьера Джанлуиджи Буффона в цифрах:

  • 28 карьерных трофеев
  • больше всего матчей в сборной Италии (176)
  • больше всего поединков на клубном уровне среди итальянцев (975)
  • больше всего матчей в Серии А (657)
  • больше всего титулов чемпионата Италии (10)
  • больше всего сухих поединков в Серии А подряд (10)
  • самая длинная серия без пропущенных мячей в чемпионате Италии (974 минуты)
  • "Золотая перчатка" ЧМ-2006
  • 3 попадания в команду World XI (2006, 2007, 2017)
  • обладатель премии The Best среди вратарей (2017)

К слову, ранее экс-лидер "Манчестер Сити" Силва завершил карьеру в профессионалах.

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