Обладатели "Золотого мяча", чемпион Украины и первый "сухарь": как Буффон дебютировал в Серии А
Культовый вратарь Джанлуиджи Буффон накануне объявил о завершении игровой карьеры в 45 лет.
Краткая история дебюта легендарного итальянского голкипера во взрослом футболе – в материале РБК-Украина.
19 ноября 1995 года, стадион "Эннио Тардини" в Парме. В матче 10-го тура Серии А вторая команда чемпионата "Парма" принимает лидера первенства – "Милан". За целой россыпью звезд на поле и итоговым 0:0 крылось нечто большее – фигура 17-летнего дебютанта в составе хозяев.
Голкипер сборной Италии Лука Буччи получил травму. Не все хорошо было и у его дублера Алессандро Нисты. Пришлось наставнику "крестоносцев" Невио Скале, который позже привел донецкий "Шахтер" к премьерному чемпионскому титулу, сделать ставку на третьего вратаря. Гардзоне из Тосканы не подвел.
Того парня звали Джанлуиджи Буффон. Тренироваться с первой командой он начал еще в 16, когда Буччи уехал на ЧМ-1994 в США. В начале поединка против "Милана" с дебютантом случился курьез – он не попал на командную фотографию, поскольку по привычке с юношеского уровня сразу пошел в ворота.
Впрочем, с футбольной точки зрения Буффон не подвел ни Скалу, ни "Парму". Голкипер совершил несколько важных сэйвов и так и не позволил "россонери" забить. Достижение незаурядное. В старте "Милана" вышли сразу два обладателя "Золотого мяча" – Роберто Баджо (1993) и Джордж Веа (1995), которых с глубины поля поддерживал Звонимир Бобан.
Звезд прошлого и будущего хватало в обеих командах. За "Парму" играл обладатель "Золотого мяча-1994" Христо Стоичков и будущий обладатель приза Фабио Каннаваро (2006). Да и другие имена на поле и скамьях запасных обеих команд будоражат ностальгию – Дзола, Барези, Мальдини, Десайи.
Стал живой легендой и Буффон. Он не только был чемпионом Италии и Франции, триумфовал на ЧМ-2006 или получил мини-музей индивидуальных наград. Фактически Буффон стал именем нарицательным амплуа вратаря на годы вперед.
Карьера Джанлуиджи Буффона в цифрах:
- 28 карьерных трофеев
- больше всего матчей в сборной Италии (176)
- больше всего поединков на клубном уровне среди итальянцев (975)
- больше всего матчей в Серии А (657)
- больше всего титулов чемпионата Италии (10)
- больше всего сухих поединков в Серии А подряд (10)
- самая длинная серия без пропущенных мячей в чемпионате Италии (974 минуты)
- "Золотая перчатка" ЧМ-2006
- 3 попадания в команду World XI (2006, 2007, 2017)
- обладатель премии The Best среди вратарей (2017)
Gianluigi Buffon's career by numbers:— Squawka (@Squawka) August 2, 2023
28 career trophies
Most caps for Italy (176)
Most club appearances by an Italian (975)
Most Serie A games (657)
Most Serie A titles (10)
Most consecutive Serie A clean sheets (10)
Longest run without conceding a Serie A… pic.twitter.com/M7pWZPZWz6
К слову, ранее экс-лидер "Манчестер Сити" Силва завершил карьеру в профессионалах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.