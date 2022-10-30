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Россияне используют больницы под Волновахой как "живой щит" для комплексов РЭБ

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 16:55
Россияне используют больницы под Волновахой как "живой щит" для комплексов РЭБ Фото: оккупанты используют жителей захваченных территорий как "живой щит" (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне разместили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) непосредственно на крыше районной больницы в Волновахской общине Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Средства РЭБ размещены на крыше Волновахского центра первичной медико-санитарной помощи, расположенного в пгт Новотроицкое. При этом оккупантов абсолютно не остановило то, что больница продолжает принимать пациентов.

Таким образом, враг фактически скрывается за мирными жителями, используя террористическую тактику. Однако жители временно оккупированных территорий все равно считают россиян врагами, поэтому активно передают ВСУ данные о размещении вражеской техники.

ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности покинуть регион, чтобы не стать "живым щитом" для врага.

Напомним, насколько страдают от захватчиков жители захваченных регионов Украины. Так, в Херсоне россияне делают все возможное, чтобы сделать жизнь для горожан невыносимой и принудить их к депортации. К примеру, в городе выключили все лифты.

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