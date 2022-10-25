Уоллес сохранил должность главы Минобороны Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

Также пост министра юстиции занял Доминик Рааб, который был главой МИД при экс-премьере Борисе Джонсоне.

Как отмечают у Сунака, свою должность помимо Уоллеса сохранит министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Отметим, сегодня, 25 октября, Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Он занял эту должность после того, как Лиз Трасс подала в отставку.

Напомним, о том, что Уоллес остается главным кандидатом на пост главы Минобороны в правительстве Сунака стало известно еще 24 октября. Тогда об этом писали СМИ.

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