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Уоллес сохранил должность главы Минобороны Британии

Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бен Уоллес продолжит быть главой Минобороны Британии в новом правительстве премьер-министра Риши Сунака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

Как отмечают у Сунака, свою должность помимо Уоллеса сохранит министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Также пост министра юстиции занял Доминик Рааб, который был главой МИД при экс-премьере Борисе Джонсоне.

Отметим, сегодня, 25 октября, Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Он занял эту должность после того, как Лиз Трасс подала в отставку.

Напомним, о том, что Уоллес остается главным кандидатом на пост главы Минобороны в правительстве Сунака стало известно еще 24 октября. Тогда об этом писали СМИ.

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