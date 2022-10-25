Воллес зберіг посаду голови Міноборони Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського прем'єра.

Також пост міністра юстиції обійняв Домінік Рааб, який був главою МЗС за екс-прем'єра Бориса Джонсона.

Як зазначають у Сунака, свою посаду, крім Воллеса, збереже міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Зазначимо, сьогодні, 25 жовтня, Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він обійняв цю посаду після того, як Ліз Трасс подала у відставку.

Нагадаємо, що Воллес залишається головним кандидатом на посаду голови Міноборони в уряді Сунака стало відомо ще 24 жовтня. Тоді про це писали ЗМІ.

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