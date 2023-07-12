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Уоллес высмеял Герасимова и Шойгу: сравнил с парой известных комиков

Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Британии Бен Уоллес заметил схожесть начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу с комедийным дуэтом Лорела и Харди.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Уоллеса приводит Reuters.

Глава Минобороны Британии отметил, что заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине Сергей Суровикин, который, по его словам, является "одним из лучших генералов", сейчас исчез.

"И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там Герасимов и Шойгу", - заявил Уоллес.

Стоит заметить, что Лорел и Харди - неуклюжие комики 1920-1950-х годов. Они были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Пропажа Суровикина

Напомним, уже последние несколько недель в СМИ пишут о задержании генерала Сергея Суровикина. Это объясняют тем, что он якобы поддержал провальную попытку мятежа основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

Сегодня издание "Верстка" сообщало, что Суровикин задержан сотрудниками ФСБ. Он не выходил на связь с родными уже несколько недель. При этом официальные обвинения генералу пока все еще не предъявили.

Более детально о скандале с российским генералом можете узнать в материале РБК-Украина.

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ВеликобританияГенштаб РФМинистерство обороны РФСергей ШойгуВалерий ГерасимовВойна России против Украины