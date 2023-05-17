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Уоллес о членстве Украины в НАТО: вопрос будет решаться после войны

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Среда 17 мая 2023 17:41
Уоллес о членстве Украины в НАТО: вопрос будет решаться после войны Фото: Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас речь о членстве Украины в НАТО не идет. Этот вопрос будет решаться уже после завершения войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

"О членстве Украины в НАТО сейчас речь не идет. Украина находится в водовороте войны", - заявил Уоллес.

В то же время министр подчеркнул важность укрепления обороноспособности Украины и способности к сдерживанию России сегодня и после завершения войны.

Как отметил Уоллес, политическое решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены Альянса уже после завершения войны. Великобритания, со своей стороны, выступает за предоставление Киеву дорожной карты.

В частности он подчеркнул, что Лондон и Берлин являются лидерами на континенте по поддержке Украины. По его словам, оружие, которое предоставили страны, играет важную роль на поле боя и помогло остановить российское наступление.

"Великобритания и Германия посылают сигнал России о недопустимости агрессии, о том, что она не может выиграть эту войну, что она должна оставить Украину в покое", - добавил Уоллес.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. Тем временем в МИД страны призывают на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе предоставить Киеву "какие-то дополнительные шаги к членству".

Между тем через два месяца в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. В материале агентства можно прочитать чего Киев ждет от саммита и какие перспективы получить желаемое решение.

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