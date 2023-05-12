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МИД Эстонии призывает предоставить Украине на саммите НАТО "дополнительные шаги" к членству

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Пятница 12 мая 2023 06:14
МИД Эстонии призывает предоставить Украине на саммите НАТО "дополнительные шаги" к членству Фото: секретарь МИД Эстонии Джонатан Всевиов (vm.ee)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве иностранных дел Эстонии убеждены, что Украина войдет в НАТО, и призывают на предстоящем саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе предоставить Киеву "какие-то дополнительные шаги к членству"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря МИД Эстонии Йонатана Всевиова в комментарии АрмияInform.

"Наша позиция и позиция НАТО в том, что Украина будет в НАТО, как было принято на Бухарестском саммите (в 2008 году, - Ред.)", - заявил дипломат, объясняя свое видение перспектив членства Украины в Альянсе во время решений саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

При этом представитель эстонского МИД отметил, что обсуждения только начались, поскольку НАТО является консенсусной организацией.

"Это будет консенсусное решение. Наша позиция состоит в том, что мы должны предоставить Украине какие-то дополнительные шаги к членству", - заявил Всевиов.

Также он рассказал, что на саммите в Вильнюсе будут рассматривать вопрос вступления Швеции в НАТО.

"Это будет огромная польза для безопасности Швеции, Эстонии, безопасности региона Балтийского моря. Это будет огромная польза для НАТО в целом", - подчеркивает эстонский дипломат.

Представитель МИД напомнил, что вступление Швеции в Альянс еще не ратифицировали Турция и Венгрия. В этом контексте Всевиов выразил надежду, что это все же будет сделано, и он "очень уверен, что в Вильнюсе у нас будет 32 союзника Альянса".

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что наша страна ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите.

Напомним, перед этим генсек НАТО НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какие темы планируется обсудить на июльском саммите НАТО.

Также мы писали, что глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал ожидания нашей страны от саммита НАТО.

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