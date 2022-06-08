ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США заборонили інвесторам купувати борги та акції російських компаній на вторинному ринку

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 08 червня 2022 00:58
США заборонили інвесторам купувати борги та акції російських компаній на вторинному ринку Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство фінансів США заборонило американським компаніям купувати будь-які російські боргові зобов'язання, або акції на вторинних ринках в рамках нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заборона поширюється на всі російські борги й стосується акцій всіх російських компаній, а не тільки тих, які конкретно вказані в санкційних списках.

Правила все ще дозволяють американським інвесторам продавати або продовжувати володіти російськими активами. Купівля акцій американських фондів, що містять Російські боргові зобов'язання або акції, також буде можлива.

Нагадаємо, постійні представники держав Європейського Союзу затвердили 6 пакет санкцій проти Росії 2 червня. Детальніше про те, які саме обмеження ввів ЄС проти РФ в 6 пакеті - у статті РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції Санкції проти Росії Сполучені Штати Америки
NEWS
Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"
Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися