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Немає літаків. Російський авіахолдинг відмовляється від запуску лоукостера через санкції

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Середа 08 червня 2022 16:31
Немає літаків. Російський авіахолдинг відмовляється від запуску лоукостера через санкції Фото: Airbus A319 авіакомпанії S7 Airlines (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Для створення ракети-носія не змогли залучити фінансування

Великий російський авіхолдинг S7 Group заморожує запуск лоукостера Citrus і зупиняє проект зі створення ракети-носія легкого класу через наслідки санкцій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

Відзначається, що заморозити плани із запуску лоукостера вирішили через відсутність літаків.

"У поточних обставинах S7 Group заморожує проект лоукостера Citrus. У 2022 році поставки необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий", – заявили в прес-службі компанії.

Там зазначили, що наступні рішення щодо цього проекту приймуть до кінця поточного року.

"Все зруйновано і зламано, космічного напрямку більше немає"

Про плани створити лоукостер в S7 Group оголосили влітку 2021 року. Очікувалося, що авіапарк перевізника складатиметься з Airbus A320neo — вже підписали угоду про постачання перших чотирьох бортів. Також планували збільшити авіапарк на більш ніж 20 літаків до 2024 року.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що понад 50 співробітників були звільнені з компанії S7 Space ("С7 Космічні транспортні системи", яка управляє проектом плавучого космодрому "Морський старт"). Був також зупинений проект цієї компанії – створення ракети-носія легкого класу. Сталося це через неможливість залучити фінансування.

"Все зруйновано і зламано, космічного напрямку більше немає", – сказав колишній гендиректор S7 Space Сергій Сопов.

Інше джерело зазначило, що коли літаки не літають, то взяти гроші на інші проекти немає звідки.

Нагадаємо, раніше ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати в ЄС.

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