ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісія запідозрила німецьких автовиробників в картельній змові

Новини » Політика    05.04.2019 - 14:40
Єврокомісія запідозрила німецьких автовиробників в картельній змові
Ілюстративне фото (flickr com)

У ЄК вважаю, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію у розробці технологій

Єврокомісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Єврокомісії.

В ЄК вважаю, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію у розробці технологій по очищенню викидів бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.

"Компанії можуть співпрацювати в різних формах для поліпшення якості своєї продукції. Однак норми ЄС щодо конкуренції не дозволяють їм співпрацювати з протилежною метою, щоб не покращувати свою продукцію і не конкурувати. Ми стурбовані тим, що саме це сталося у випадку з BMW, Daimler і Volkswagen, які, ймовірно, порушили ці норми", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в 2018 році Європейська комісія відкрила офіційне розслідування відносно компаній BMW і Dailmler і групи Volkswagen, в яку входять також Audi і Porsche. Тоді повідомлялося, що автовиробників підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства Євросоюзу і змові з метою уникнути конкуренції у розробці та впровадженні технологій очищення викидів бензинових і дизельних двигунів для легкових автомобілів.

 

Єврокомісія оштрафувала Nike Єврокомісія оштрафувала Google на 1,69 млрд доларів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЕврокомиссияBMWVolkswagen
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся