Волкер запевнив Україну в підтримці США

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер напередодні виборів 2019 заявив, що США підтримують демократичну, процвітаючу, безпечну Україну з українським Кримом. Про це він повідомив в Twitter.

Відзначимо, що другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

"Напередодні недільних виборів я хотів би повторити, що США перебувають тут на довгий час, і ми тут для того, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, за її межами і територіями, включаючи Крим", - повідомив він.

Раніше директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер заявила, що саме українці приймуть рішення про те, хто отримає владу в результаті перемоги у другому турі виборів президента і якою буде форма правління в країні. Вона зазначила, що у Вашингтоні були б щасливі, якби в Україні не було російської присутності.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер порівняв вибори в Україні з виборами у Франції і США, відзначивши, що в країні відбуваються справді демократичні вибори.