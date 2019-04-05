Волкер порівняв вибори в Україні з виборами в США і Франції

Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Волкер вважає, що в Україні зараз проходять "справді демократичні вибори"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер порівняв вибори в Україні з виборами у Франції і США, відзначивши, що в країні відбуваються справді демократичні вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю програмі NewsHour для PBS.

За його словами, в Україні зараз проходять "справді демократичні вибори".

"Вибори в Україні подібні виборам, які ми бачили у Франції, або у випадку з Brexit, або навіть у Сполучених Штатах... І зараз перед українським суспільством стоїть такий вибір. Хочуть вони того, хто просто йде проти еліти, обіцяючи масові реформи. Або того, хто, мабуть, розчаровує в деяких питаннях, однак зробив більше реформ, ніж хто-небудь інший в Україні за останні 20 років і виступив проти Путіна?" - сказав Волкер.

Волкер заявив, що РФ вторглася в Україну і захопила частину її території, веде боротьбу і вдається до пропаганди і кібератак. Представник США зазначив, що РФ намагається маніпулювати виборами в Україні.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019. За його словами, США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи.