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Волкер заверил Украину в поддержке США

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:32
Волкер заверил Украину в поддержке США
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в преддверии выборов 2019 заявил, что США поддерживают демократическую, процветающую, безопасную Украину с украинским Крымом. Об этом он сообщил в Twitter.

Отметим, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США находятся здесь на долгое время, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, с ее границами и территориями, включая Крым", - сообщил он.

Ранее директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер заявила, что именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в результате победы во втором туре выборов президента и какой будет форма правления в стране. Она отметила, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции и США, отметив, что в стране проходят подлинно демократические выборы.

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