Волкер: через втручання РФ на Донбасі війна та гуманітарна криза

Волкер заявив, що в ході недавньої поїздки в Україну переконався, що на Донбасі йде "гаряча війна"

Через втручання Російської Федерації на сході України йде війна, що викликала гуманітарну кризу. Про це в Тwitter написав спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер.

"Як я побачив під час своєї недавньої поїздки, на сході Україні йде гаряча війна, яка викликала виснажливу гуманітарну кризу; все це було викликано втручанням Росії", - написав він.

As I saw on my recent trip, there is a hot war in eastern Ukraine that has created a grinding, degrading humanitarian crisis all caused by russia's intervention. #Peace4Ukraine pic.twitter.com/OFoGLSBve7 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Волкера, ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну".

Крім того, Волкер в ході недавнього візиту в Україну відзначив сильні страждання мирного населення в зоні конфлікту і звернув увагу на небезпеку того, що війна на Донбасі "сходить з перших шпальт" світової преси.