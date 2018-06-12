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Волкер: через втручання РФ на Донбасі війна та гуманітарна криза

НовиниПолітика    12.06.2018 - 17:36
Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Волкер заявив, що в ході недавньої поїздки в Україну переконався, що на Донбасі йде "гаряча війна"

Через втручання Російської Федерації на сході України йде війна, що викликала гуманітарну кризу. Про це в Тwitter написав спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер.

"Як я побачив під час своєї недавньої поїздки, на сході Україні йде гаряча війна, яка викликала виснажливу гуманітарну кризу; все це було викликано втручанням Росії", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Волкера, ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну".

Крім того, Волкер в ході недавнього візиту в Україну відзначив сильні страждання мирного населення в зоні конфлікту і звернув увагу на небезпеку того, що війна на Донбасі "сходить з перших шпальт" світової преси.

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, Курт Волкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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