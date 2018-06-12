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Интервью

Волкер: из-за вмешательства РФ на Донбассе война и гуманитарный кризис

НовостиПолитика    12.06.2018 - 17:36
Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Волкер заявил, что в ходе недавней поездки в Украину убедился, что на Донбассе идет "горячая война"

Из-за вмешательства Российской Федерации на востоке Украины идет война, вызвавшая гуманитарный кризис. Об этом в Тwitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

"Как я увидел в ходе своей недавней поездки, на востоке Украине идет горячая война, которая вызвала изнурительный, унижающий гуманитарный кризис; все это было вызвано вмешательством России", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Волкера, ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну".

Кроме того, Волкер в ходе недавнего визита в Украину отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.
 

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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