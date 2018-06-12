Волкер: из-за вмешательства РФ на Донбассе война и гуманитарный кризис

Волкер заявил, что в ходе недавней поездки в Украину убедился, что на Донбассе идет "горячая война"

Из-за вмешательства Российской Федерации на востоке Украины идет война, вызвавшая гуманитарный кризис. Об этом в Тwitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

"Как я увидел в ходе своей недавней поездки, на востоке Украине идет горячая война, которая вызвала изнурительный, унижающий гуманитарный кризис; все это было вызвано вмешательством России", - написал он.

As I saw on my recent trip, there is a hot war in eastern Ukraine that has created a grinding, degrading humanitarian crisis all caused by Russia’s intervention. #Peace4Ukraine pic.twitter.com/OFoGLSBve7 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 12, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Волкера, ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну".

Кроме того, Волкер в ходе недавнего визита в Украину отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.

