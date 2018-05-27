Конфлікт на Донбасі перейшов в активну фазу, - Волкер

Конфлікт на Донбасі перейшов в активну фазу - "гарячу війну"

Ситуація на Донбасі останнім часом перейшла в активну фазу - "гарячу війну". Про це заявив Курт Волкер, спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України, повідомляє Крим Реалії.

Зокрема, він заявив, що, за його висловом, і відповідальність за це лежить на Росії, також як ключі до завершення конфлікту.

Волкер також відзначив сильні страждання мирного населення в зоні конфлікту і звернув увагу на небезпеку того, що війна на Донбасі "сходить з перших шпальт світової преси.

"Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня фактично був рекорд за кількістю порушень перемир'я. За підрахунками ОБСЄ - сім тисяч за тиждень, це досить значну кількість", ‒ сказав він.

Варто відзначити, що Волкер постійно під час візитів в Україну, а також під час переговорів і в інтерв'ю підкреслює не тільки необхідність дипломатичних відносин для врегулювання конфлікту або ситуації уздовж лінії розмежування, але й гуманітарні страждання цивільних.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на думку Волкера миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй (ООН) повинні замінити російські війська на Донбасі.

Він також підкреслив, що дії Росії на Донбасі - військова операція.