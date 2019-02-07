Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні

Волкер виступає за наявність росіян у складі спостерігачів від ОБСЄ

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал от украинской стороны допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов выборов.

"Это нормально, если российские наблюдатели (поедут на выборы, - ред.), но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что в противном случае возникнут основания поставить выборы под сомнение.

Напомним, ранее стало известно, что парламентский комитет по вопросам внешней политики рекомендует Верховной раде запретить россиянам быть наблюдателями на выборах.

Президент Петр Порошенко также заявил, что пограничная служба не будет пропускать российских наблюдателей.