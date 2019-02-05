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Порошенко накаже Держприкордонслужбі не пропускати спостерігачів від Росії

Новини » Вибори 2019    05.02.2019 - 01:11
Порошенко накаже Держприкордонслужбі не пропускати спостерігачів від Росії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Таким чином планується запобігти прибуттю до України росіян як спостерігачів на виборах він міжнародних організацій

Прикордонній службі буде надано наказ не пропустити групу російських спостерігачів на вибори в Україні. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Президент пояснив, що саме таким чином планується  фізично запобігти прибуттю до України росіян як спостерігачів від міжнародних організацій.

"Я вам хочу сказати, що я як президент України дам наказ як верховний головнокомандувач Прикордонній службі України – не запустити (російських спостерігачів, - ред.). Гарантую вам, що наказ верховного головнокомандувача буде виконано", - заявив Порошенко

Нагадаємо, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах у Україні в 2019 році.

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