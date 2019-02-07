ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 09:29
Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер виступає за наявність росіян у складі спостерігачів від ОБСЄ

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вимагає від української сторони допустити російських спостерігачів на президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ) допоможе суспільному визнанню результатів виборів.

"Це нормально, якщо російські спостерігачі (поїдуть на вибори, - ред.), але під началом БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам", - зазначив Вокер.

Він також підкреслив, що в іншому випадку виникнуть підстави поставити вибори під сумнів.

Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламентський комітет з питань зовнішньої політики рекомендує Верховній раді заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах.

Президент Петро Порошенко також заявив, що прикордонна служба не буде пропускати російських спостерігачів.

 

Клімкін обговорив з Болтоном майбутні вибори
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Російська ФедераціявыборынаблюдателиКурт Волкер
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся