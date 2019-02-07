Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер виступає за наявність росіян у складі спостерігачів від ОБСЄ

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вимагає від української сторони допустити російських спостерігачів на президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ) допоможе суспільному визнанню результатів виборів.

"Це нормально, якщо російські спостерігачі (поїдуть на вибори, - ред.), але під началом БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам", - зазначив Вокер.

Він також підкреслив, що в іншому випадку виникнуть підстави поставити вибори під сумнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламентський комітет з питань зовнішньої політики рекомендує Верховній раді заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах.

Президент Петро Порошенко також заявив, що прикордонна служба не буде пропускати російських спостерігачів.