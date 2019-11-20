Волкер: я не пов’язував затримку військової допомоги Україні з розслідуваннями Burisma

Колишній спеціальний представник США щодо України Курт Волкер на відкритих слуханнях в Конгресі у справі про імпічмент Дональда Трампа заявив, що він не знав про зв'язок між початком розслідувань Burisma Україною та затриманням військової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Волкер розповів, що він не володів відповідною інформацією, коли обговорював із помічником президента України Андрієм Єрмаком та персональним юристом Трампа Рудольфом Джуліані видання потенційної заяви від імені президента Зеленського.

"Ніхто мені цього не казав і я ніколи не повідомляв про цей зв'язок українцям. Я був проти заморозки безпекової допомоги Україні. Коли я про це дізнався 18 липня, я думав, що її можна розблокувати ще до того, як про неї довідаються українці, що спричинить у них занепокоєння", - сказав він.

Сам Волкер розглядав це як внутрішню політичну проблему США і, коли українці про це дізналися, радив їм нічого не робити та чекати, поки вона буде розв’язана у Вашингтоні.

Також Волкер зазначив, що не пов’язував розслідування енергетичної компанії Burisma та Байденів.

"Я не знав, що інші вірили, що будь-які розслідування української компанії Burisma, яка має історію звинувачень в корупції, була аналогічною розслідуванню віце-президента Бадена. Для мене це були чітко різні речі. Це було сталою політикою США протягом кількох адміністрацій закликати українців боротися із корупцією. Я спокійно ставився до того, щоб українці робили власні заяви про розслідування та викорінювали власну корупцію", - додав дипломат.

Волкер зазначив, що сам він ніколи не закликав українців розслідувати Байденів, про що свідчать документи, включно із особистою перепискою, яку він надав. Про те, що президент вважає розслідування Бурісми рівнозначним розслідуванню Байденів, Волкер дізнався тільки після оприлюднення стенограми дзвінка 25 липня.

Раніше помічник секретаря міністра оборони США Лаура Купер, яка відповідає за український, російський та євразійський напрям, заявила, що адміністрація Трапма насправді збиралась заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.