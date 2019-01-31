Волкер прогнозує нові санкції ЄС і США проти Росії

США і ЄС можуть ввести санкції проти РФ, якщо вона не відпустить українських моряків

Соединенные Штаты Америки (США) и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность принятия дополнительных санкций против России, если власти страны не освободят задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Также он заявил, что США поддерживают предложение Германии и Франции о направлении наблюдателей для мониторинга ситуации в Керченском проливе.

"Как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует предпринять, если Россия не освободит моряков", - сказал он.

Напомним, постоянный представитель ЕС в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш в адрес заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Постпред Евросоюза потребовал от РФ немедленного освобождения украинских моряков.

РБК-Украина писало, что главы МИД Чехии и Дании призвали РФ немедленно освободить украинских моряков.

Также гпредседателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что