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Волкер закликав Росію звільнити українських моряків


Волкер вважає, що Росія має вести себе "гідно великої нації"

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Российскую Федерацию освободить украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Волкер отметил, что по состоянию на 5 марта 24 украинских моряка 100 дней находятся в заключении после того, как Россия атаковала корабли в Керченском проливе.

"Россия должна вести себя достойно великой нации и немедленно освободить экипаж и суда", - добавил Волкер.

 

Напомним, ранее Великобритания призвала Россию немедленно освободить украинских моряков.

Накануне адвокат Николай Полозов сообщил, что защита моряков готовит пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ.

25 ноября 2018 года российские пограничники и Вооруженные силы атаковали украинские корабли, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате российская сторона захватила три корабля и 24 моряков. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков. Московский суд оставил их под арестом до апреля.

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