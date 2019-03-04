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Британія закликає РФ звільнити українських моряків

Новини » Політика    04.03.2019 - 20:44
Британія закликає РФ звільнити українських моряків
Фото: моряки в суді РФ (twitter.com OgonWatch)

Вже 100 днів, як українські моряки перебувають в російському полоні

Великобританія закликає Росію негайно звільнити українських військовополонених моряків, затриманих біля Керченської протоки 25 листопада минулого року. Про це йдеться в повідомленні посольства Британії в Україні в Twitter.

Відзначимо, вже 100 днів, як українські моряки перебувають в російському полоні.

"Минуло 100 днів, як Росія захопила 24 українських військових і три кораблі в Чорному морі. Ми закликаємо Росію їх звільнити негайно і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку в Чорне море", - йдеться в заяві.

Британія закликає РФ звільнити українських моряківНагадаємо, адвокат Микола Полозов повідомляв, що адвокати українських моряків готують індивідуальні скарги в ЄСПЛ.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

Однак суд у Москві визнав законним продовження строку арешту вже 20 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Моряків залишили під арештом до квітня.

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