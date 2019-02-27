Волкер пообіцяв підтримку США незалежно від результатів виборів в Україні

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

США підтримують реформи в Україні до і після виборів

Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну незалежно від результатів виборів 2019. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що США будуть підтримувати мирну демократичну безпечну Україну в її законних кордонах, включаючи Крим.

"США дуже підтримують Україну. Ми ваші партнери у реформах, ми будемо стояти поряд з вами і під час виборів, і після виборів, незалежно від їх результатів", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, спецпредставник США з питань України Курт Волкер 26 лютого заявив, що всім кандидатам на виборах президента України важливо дотримуватись чесного підходу до виборчої кампанії. Він зазначив, що Сполучені Штати вважають, що дуже важливо, щоб вибори в Україні були чесними, відкритими і демократичними.

Нагадаємо, Петро Порошенко та спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидію "Північному потоку-2" та російську агресію в Азовському морі.