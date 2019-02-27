Волкер пообіцяв підтримку США незалежно від результатів виборів в Україні

США підтримують реформи в Україні до і після виборів

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов 2019. Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что США будут поддерживать мирную демократическую безопасную Украину в ее законных границах, включая Крым.

"США очень поддерживают Украину. Мы ваши партнеры в реформах, мы будем стоять рядом с вами и во время выборов, и после выборов, независимо от их результатов", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер 26 февраля заявил, что всем кандидатам на выборах президента Украины важно придерживаться честного подхода к избирательной кампании. Он отметил, что Соединенные Штаты считают, что очень важно, чтобы выборы в Украине были честными, открытыми и демократичными.

Напомним, Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море.