Росія пообіцяла відповісти на нові санкції США та Канади

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

МЗС РФ звинуватило Вашингтон і Оттаву в русофобії

У Росії заявили, що мають намір на практиці відповісти на впровадження чергових санкцій Сполученими Штатами і Канадою, і звинуватили Вашингтон і Оттаву в "дрімучій русофобії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

Москва також стверджує, що для неї немає "нічого нового або несподіваного" у запровадженні санкцій, підстави їх запровадження - "надумані", а самі обмеження "не призводять до бажаних для США і Канади результатів".

"Залишаючись в полоні переконань у власній непогрішності, вони, мабуть, вважають, що якщо ще натиснути, Росія почне дотримуватися їх установок. Такого не буде", - йдеться в заяві.

У МЗС РФ також попередили США і Канаду про можливість повного руйнування їхніх двосторонніх відносин з Росією і звинуватили їх у русофобії.

"Висловлюємо жаль, що в американській і канадській столицях продовжують слідувати згубному курсу на повне руйнування двосторонніх відносин із Росією, які й так опинилися в досить жалюгідному стані внаслідок дрімучої русофобії, що охопила Вашингтон і Оттаву", – йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 березня, Сполучені Штати і Канада розширили антиросійські санкції. Під обмеження потрапили, зокрема, глава "Роснафти" Ігор Сечін, глава ВТБ Андрій Костін і колишній керівник РЖД РФ Володимир Якунін.