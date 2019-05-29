Волкер назвав помилкою блокування Угорщиною комісії НАТО-Україна

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Україну в мовному питанні. Про це він сказав під час відеоконференції, пише "Громадське".

Волкер зазначив, що дії РФ в Україні мають непокоїти кожного члена НАТО.

"Перед Україною постають важливі зовнішні виклики – вторгнення та окупація Росією. Це те, що має непокоїти кожного члена НАТО включно з Угорщиною. І я гадаю, блокування зустрічей комісії НАТО-Україна є помилкою, хоча я підтримую перемовини і розв'язання питання стосовно мови угорської меншини в Україні", - сказав Волкер.

Він зазначив, що наразі Угорщина продовжує блокувати засідання комісії Україна-НАТО і висловив сподівання, що ситуація розв’яжеться за нового президента.

"Наразі немає ніякого прогресу щодо зняття вето Угорщини на зустрічі між Україною та НАТО. Сподіваюся, що з обранням президентом Володимира Зеленського, рідною мовою якого є російська", - додав Волкер.

Раніше повідолмлялося, що організація Північноатлантичного договору висловила солідарність з позицією Угорщини щодо прийняття Україною мовних поправок до нового закону про освіту.

Зазначимо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про порушення прав українських угорців, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.