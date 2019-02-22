Угорщина не зможе заблокувати співпрацю України і НАТО, - віце-прем'єр

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

Українські чиновники продовжують співпрацювати з країнами Альянсу, заявила Климпуш-Цинцадзе

Незважаючи на спроби Угорщини блокувати співробітництво України з НАТО, українські чиновники співпрацюють з країнами Альянсу. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямой".

За її словами, Угорщина зайняла неконструктивну позицію і позицію шантажу і захоплення порядку денного комісії Україна-НАТО, і недопущення проведення комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ і глав держав і урядів.

"Разом з тим, ми бачимо, що члени Альянсу допомагають нам спільно шукати формули, в який спосіб… і такий високого рівня діалог все ж таки відбувається. Буквально тиждень тому наш міністр оборони брав участь у неформальному сніданку з усіма іншими міністрами оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі під час їхньої міністерської зустрічі. І цей діалог відбувається. І інші формули були знайдені в спільній комунікації, в спільній взаємодії між країнами Альянсу і, наприклад, Україною та Грузією. Тому цей шантаж, слава богу, не вдається Угорщині повною мірою", - заявила вона.

Вона зазначила, що Україна буде виконувати рішення Венеціанської комісії щодо термінів впровадження сьомої статті закону про освіту.

"Тоді, я думаю, маніпуляція з аргументами щодо неготовності Києва до діалогу повністю буде знівельована. А ось такі різкі заяви, вони, очевидно, не сприяють тому, щоб наш політичний клас, якщо так можна сказати, чи наші народні депутати з готовністю підтримували якісь зміни", - зазначила віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що український закон про освіту є "полуфашистским".

Додамо, раніше глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що союзники України в Північноатлантичному альянсі наполягають на відновленні офіційної роботи комісії Україна-НАТО.