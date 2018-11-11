Волкер назвал все главные нарушения минских соглашений Россией

По словам Волкера, именно РФ нарушает минские соглашения, а не Украина
Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер заявил, что Российская Федерация (РФ) не соблюдается выполнение минских договоренностей и перечислил главные нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Волкера в Twitter.
По словам Волкера, "Россия ложно утверждает, что Украина не выполняет Минских соглашений", так как "в реальности все наоборот".
Спецпредставитель напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске было согласовано Минский протокол, 19 сентября 2014 года и Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
"Россия не совершила "незамедлительного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины; или "прекращения использования оружия"; не осуществила "немедленное и всестороннее прекращение огня" на востоке Украины", - подчеркнул спецпредставитель США.
Кроме того, Он перечислил все нарушения минских соглашений Российской Федерацией:
Напомним, ранее Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия поддерживает коррумпированных "лидеров" Донбасса.