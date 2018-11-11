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Волкер назвал все главные нарушения минских соглашений Россией

Новости » Политика    11.11.2018 - 18:07
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

По словам Волкера, именно РФ нарушает минские соглашения, а не Украина

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер заявил, что Российская Федерация (РФ) не соблюдается выполнение минских договоренностей и перечислил главные нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Волкера в Twitter.

По словам Волкера, "Россия ложно утверждает, что Украина не выполняет Минских соглашений", так как "в реальности все наоборот".

Спецпредставитель напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске было согласовано Минский протокол, 19 сентября 2014 года и Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

"Россия не совершила "незамедлительного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины; или "прекращения использования оружия"; не осуществила "немедленное и всестороннее прекращение огня" на востоке Украины", - подчеркнул спецпредставитель США.

Кроме того, Он перечислил все нарушения минских соглашений Российской Федерацией:

  • Россия не прекратила использование всех видов оружия и проведение наступательных операций" и не осуществила "вывод всех тяжелых вооружений";
  • Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" с восточной Украины и "не разоружила незаконные вооруженные формирования";
  • Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" и создать зону безопасности в приграничных регионах;
  • Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе", или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся".

Волкер назвал все главные нарушения минских соглашений Россией

Напомним, ранее Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия поддерживает коррумпированных "лидеров" Донбасса.

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