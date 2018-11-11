Волкер назвал все главные нарушения минских соглашений Россией

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

По словам Волкера, именно РФ нарушает минские соглашения, а не Украина

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер заявил, что Российская Федерация (РФ) не соблюдается выполнение минских договоренностей и перечислил главные нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Волкера в Twitter.

По словам Волкера, "Россия ложно утверждает, что Украина не выполняет Минских соглашений", так как "в реальности все наоборот".

Спецпредставитель напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске было согласовано Минский протокол, 19 сентября 2014 года и Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

"Россия не совершила "незамедлительного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины; или "прекращения использования оружия"; не осуществила "немедленное и всестороннее прекращение огня" на востоке Украины", - подчеркнул спецпредставитель США.

Кроме того, Он перечислил все нарушения минских соглашений Российской Федерацией:

Россия не прекратила использование всех видов оружия и проведение наступательных операций" и не осуществила "вывод всех тяжелых вооружений";

Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" с восточной Украины и "не разоружила незаконные вооруженные формирования";

Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" и создать зону безопасности в приграничных регионах;

Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе", или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся".

Напомним, ранее Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия поддерживает коррумпированных "лидеров" Донбасса.