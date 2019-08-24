Волкер сподівається на обмін ув'язненими між Україною і Росією

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін ув'язненими між Україною і Росією дійсно відбудеться. Про це він сказав у коментарі "Громадському" під час "Ходи гідності" в Києві.

Як зазначив Волкер, сам він особисто не бере участі у перемовинах щодо обміну.

"Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, і насамперед моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним. Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться", - сказав Волкер.

Відзначимо сьогодні стало відомо, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про погодження обміну утримуваними. Візит Москалькової до Києв проходить на тлі повідомлень про підготовку обміну полоненими і утримуваними особами між Росією і Україною. Нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 на 33.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що мир на Донбасі встановиться після того, як Росія виведе свої війська з окупованих територій. Волкер нагадав, що Росія продовжує залишатися головним рушієм цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою.