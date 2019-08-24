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Денісова сподівається на повернення всіх українських полонених

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 10:11
Денісова сподівається на повернення всіх українських полонених
Фото: Людмила Денисова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Денісова висловила надію на повернення українських політв'язнів в Україну

Український омбудсмен Людмила Денісова висловила надію на повернення всіх політв'язнів громадян України на батьківщину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook.

Денісова сподівається, що кожен громадянин України повернеться з полону або ув'язнення на батьківщину.

"Я сподіваюся, що завдяки нашій єдності і спільної боротьбі ми зможемо вирішити військовий конфлікт на сході країни, повернути український Крим. А кожен громадянин нашої держави повернеться з полону або ув'язнення на батьківщину", - написала Денісова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про погодження обміну утримуваними.

Візит Москальковой в Київ проходить на тлі повідомлень про підготовку обміну полоненими і утримуваними особами між Росією і Україною. Нещодавно в росСМИ з'явилася інформація про те, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33.

Раніше український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.

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