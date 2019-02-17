Волкер: мінські угоди не працюють належним чином

За словами Волкера, Росія відмовляється імплементувати угоди

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что минские соглашения не работают должным образом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о состоянии имплементации минских соглашений, он отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их".

Однако спецпредставитель США признал, что минские соглашения не работают должным образом, поскольку Россия отказывается их имплементировать.

Также Волкер подчеркнул, что со стороны РФ никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу.

Напомним, Россия не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

Ранее Курт Волкер назвал восстановление суверенитета Украины целью цивилизованного мира. Ранее Волкер заявлял, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно нарушает минские соглашения.