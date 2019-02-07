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Волкер змінив позицію щодо присутності російських спостерігачів на виборах в Україні

Новини » Політика    07.02.2019 - 21:19
Волкер змінив позицію щодо присутності російських спостерігачів на виборах в Україні
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер відзначив, що Росія є агресором в Україні

Спецпредставник США в Україні Курт Волкер змінив свою позицію щодо присутності російських спостерігачів на виборах в Україна і заявив, що занепокоєність Києва є дуже реальною, оскільки Росія є країною-агресором. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Волкера.

"Ми вітаємо готовність України сприяти діяльності місії БДІПЛ ОБСЄ. Ми переконані у відданості України прозорості та проведенню вільних та чесних виборів. Слід пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже занепокоєність України щодо безпеки дуже реальна", - написав він.

Волкер змінив позицію щодо присутності російських спостерігачів на виборах в УкраїніНагадаємо, сьогодні зранку Волкер писав, що російські спостерігачі повинні бути на президентські вибори в Україні 2019 року. За його словами, Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам.

РБК-Україна писало, що парламентський комітет з питань зовнішньої політики рекомендує Верховній раді заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах. 

Після чого у Держдумі РФ заявили, що російська делегація на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ планує підняти питання про недопущення на вибори президента України спостерігачів РФ у складі міжнародної місії.

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Новини України Російська ФедераціявыборынаблюдателиКурт Волкер
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