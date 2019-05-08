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Волкер: близькість Медведчука до Путіна викликає велику стурбованість всередині України


Волкер заявив, що близькість Медведчука до Путіна викликає стурбованість всередині України щодо того, які інтереси він представляє

Близькість голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до президента РФ Володимира Путіна викликає велику стурбованість всередині України. Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ВВС.

На запитання журналіста: "Передбачається, що Медведчук повинен представляти інтереси України, але при цьому він близький до Путіна. Ви не знаходите дивним?", Волкер відповів:

"Єдине, що я знаю, і це важливий напрямок, він був у переговорах між президентами Путіним і Порошенком в той момент, коли відбувся останній обмін полоненими. Звільнення людей і їх повернення додому до близьких - це важлива справа. І все. Він, мабуть, надзвичайно близький до президента Путіна, і тому викликає велику стурбованість всередині України щодо того, які інтереси він представляє, будучи українцем", - сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко звернувся в Службу безпеки України з вимогою проаналізувати доцільність присутності Віктора Медведчука в переговорах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Зазначимо, минулого року Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактної групи в Мінську.

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