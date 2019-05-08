Волкер: близькість Медведчука до Путіна викликає велику стурбованість всередині України

Близькість голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до президента РФ Володимира Путіна викликає велику стурбованість всередині України. Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ВВС.

На запитання журналіста: "Передбачається, що Медведчук повинен представляти інтереси України, але при цьому він близький до Путіна. Ви не знаходите дивним?", Волкер відповів:

"Єдине, що я знаю, і це важливий напрямок, він був у переговорах між президентами Путіним і Порошенком в той момент, коли відбувся останній обмін полоненими. Звільнення людей і їх повернення додому до близьких - це важлива справа. І все. Він, мабуть, надзвичайно близький до президента Путіна, і тому викликає велику стурбованість всередині України щодо того, які інтереси він представляє, будучи українцем", - сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко звернувся в Службу безпеки України з вимогою проаналізувати доцільність присутності Віктора Медведчука в переговорах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Зазначимо, минулого року Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактної групи в Мінську.