В Волынской области осудили таможенника и железнодорожника за помощь уклонисту: что известно

Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года таможенник и железнодорожник помогли военнообязанному попытаться пересечь границу поездом "Киев - Варшава", избежав процедуры пограничного контроля.

Далее уклонист без надлежащих документов был обнаружен пограничниками. Уехать в Польшу ему не удалось.

Дело расследовало Территориальное управление ДБР во Львове.

Сообщается, что оба были приговорены к пяти годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет за ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лица через государственную границу).

Переправка уклонистов за границу

С начала полномасштабной войны в Украине незаконная переправка военнообязанных через границу стала распространенной проблемой.

В основном это осуществляется через коррупционные схемы, подделку документов или использование служебных положений отдельных должностных лиц. Законодательство предусматривает суровые наказания как для организаторов таких схем, так и для тех, кто пытается уклониться от мобилизации.

Украинские правоохранители активно борются с этим незаконным явлением.

К примеру, вчера, 5 декабря, стало известно, что СБУ разоблачила сеть Телеграмм-каналов для уклонистов, которая сотрудничала с РФ. Ею руководил 52-летний житель Житомирской области.