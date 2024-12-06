В Волынской области осудили таможенника и железнодорожника за помощь уклонисту: что известно

Волынский суд признал виновными государственного инспектора таможенного поста "Ягодин" и работника Львовской железной дороги в незаконной переправке мужчины призывного возраста через украинско-польскую границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года таможенник и железнодорожник помогли военнообязанному попытаться пересечь границу поездом "Киев - Варшава", избежав процедуры пограничного контроля.
Далее уклонист без надлежащих документов был обнаружен пограничниками. Уехать в Польшу ему не удалось.
Дело расследовало Территориальное управление ДБР во Львове.
Сообщается, что оба были приговорены к пяти годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет за ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лица через государственную границу).
С начала полномасштабной войны в Украине незаконная переправка военнообязанных через границу стала распространенной проблемой.
В основном это осуществляется через коррупционные схемы, подделку документов или использование служебных положений отдельных должностных лиц. Законодательство предусматривает суровые наказания как для организаторов таких схем, так и для тех, кто пытается уклониться от мобилизации.
Украинские правоохранители активно борются с этим незаконным явлением.
К примеру, вчера, 5 декабря, стало известно, что СБУ разоблачила сеть Телеграмм-каналов для уклонистов, которая сотрудничала с РФ. Ею руководил 52-летний житель Житомирской области.
Также ранее мы сообщали, что в прошлом месяце СБУ разоблачила еще 4 схемы для уклонистов, а организаторам грозит до 9 лет заключения.
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