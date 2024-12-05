СБУ разоблачила сеть Телеграмм-каналов для уклонистов, которая сотрудничала с РФ
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сеть Телеграмм-каналов, которые предоставляли подробные инструкции уклонистам избегать призыва, в частности, маршруты побега через лесные тропы или водоемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что 52-летний житель Житомирской области, который администрировал несколько таких Телеграмм-каналов с инструкциями для уклонистов, был задержан. Также известно, что он также сотрудничал с ФСБ России.
Отмечается, что мужчина был арестован в августе этого года, когда он пытался переплыть Днепр в ластах, чтобы попасть в Россию через территорию Беларуси.
Следствие установило, что фигурант был завербован ФСБ дистанционно.
В СБУ объяснили, что для разработки инструкций для уклонистов он разведывал разные пути незаконного пересечения украинской границы, обозначал их на картах и передавал клиентам.
Также в ходе следствия стало известно, что после побега в Россию злоумышленник планировал участвовать в пропагандистских информационно-психологических операциях, направленных на дискредитацию государственных институций Украины в эфире российских медиа.
Фигуранта сначала обвиняли по статьям:
- ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);
- ч. 2 ст. 332 УК (незаконное пересечение государственной границы).
Однако после выявления дополнительных фактов его действия переквалифицировали по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ сообщила, что материалы дела уже были переданы в суд.
Фото: задержание администратора Телеграмм-каналов для уклоняющихся (t.me SBUkr)
В прошлом месяце СБУ разоблачила еще 4 схемы для уклонян, а организаторам грозит до 9 лет заключения.
Напомним, что в одном из судов Донецкой области правоохранители также разоблачили схему уклонения от мобилизации. При этом организовал ее помощник одного из судей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.