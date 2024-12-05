СБУ разоблачила сеть Телеграмм-каналов для уклонистов, которая сотрудничала с РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сеть Телеграмм-каналов, которые предоставляли подробные инструкции уклонистам избегать призыва, в частности, маршруты побега через лесные тропы или водоемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что 52-летний житель Житомирской области, который администрировал несколько таких Телеграмм-каналов с инструкциями для уклонистов, был задержан. Также известно, что он также сотрудничал с ФСБ России.

Отмечается, что мужчина был арестован в августе этого года, когда он пытался переплыть Днепр в ластах, чтобы попасть в Россию через территорию Беларуси.

Следствие установило, что фигурант был завербован ФСБ дистанционно.

В СБУ объяснили, что для разработки инструкций для уклонистов он разведывал разные пути незаконного пересечения украинской границы, обозначал их на картах и передавал клиентам.

Также в ходе следствия стало известно, что после побега в Россию злоумышленник планировал участвовать в пропагандистских информационно-психологических операциях, направленных на дискредитацию государственных институций Украины в эфире российских медиа.

Фигуранта сначала обвиняли по статьям:

ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);

ч. 2 ст. 332 УК (незаконное пересечение государственной границы).

Однако после выявления дополнительных фактов его действия переквалифицировали по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ сообщила, что материалы дела уже были переданы в суд.

Фото: задержание администратора Телеграмм-каналов для уклоняющихся (t.me SBUkr)

В прошлом месяце СБУ разоблачила еще 4 схемы для уклонян, а организаторам грозит до 9 лет заключения.