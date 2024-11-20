СБУ разоблачила еще 4 схемы для уклонистов, организаторам грозит до 9 лет тюрьмы

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организатором сделок грозит до девяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

"За суммы до 20 тысяч долларов США они помогали уклонистам избежать призыва и сбежать за пределы Украины на основании фиктивных документов", - пишет СБУ.

Киев

Задержаны 35-летний тренер по боксу, а также столичный студент, которые планировали "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры. Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний Киевской области, которая имеет возможность бронировать своих работников.

"Чтобы реализовать сделку дельцы привлекли личные связи в компании. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к "схеме", - добавляет СБУ.

Хмельницкая область

Подозрение объявили заместителю начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК). Последний продавал военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.

Запорожье

Задержан местный житель, когда он брал деньги за фиктивное заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Фото: СБУ разоблачила еще 5 схем для уклонистов, организаторам грозит до 9 лет тюрьмы (t.me/SBUkr)

Прикарпатье

Задержан 66-летний делец, который через связи МСЭК продавал справки об инвалидности.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 - покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой;

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 - пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом;

ч. 2, 3 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.