В Волынской области повестки украинцам уже присылают по почте: что говорят в ТЦК

"Да, резервистам и военнообязанным присылаются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом в адрес, который указал лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации", - отметила Кравчук.

Как отмечает пресс-офицер, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП являются:

день получения заказного письма лицом, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора;

день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

"Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить", - подчеркнула Кравчук.

По его словам, если лицо будет нести административную ответственность, если не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке. РТЦК выносит постановление о наложении на нарушителя административного взыскания. Такое постановление представители районных ТЦК присылают заказным письмом в адрес, который указал лицо в территориальном центре или по последнему месту регистрации.

В то же время, она добавила, что избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за нарушение правил военного учета или за неявку по повестке, не удастся.

"Ведь административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. Гражданин может заплатить штраф, но вместе с тем он все равно должен исполнить свой долг", - подчеркнула пресс-офицер.