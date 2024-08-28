На одном из КПП на границе с Польшей возможны очереди: названа причина
Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медыка", который граничит с украинским КПП "Шегини". Там возможны задержки движения транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу в Telegram.
Как отмечают украинские пограничники, сегодня в 11:00 польская сторона начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Медыка". Поэтому может замедлиться движение грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины (въезд в Польшу).
Сейчас работы проводятся на грузовом направлении.
"Поэтому просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - подчеркивают пограничники.
Ситуация на границе с Польшей
Напомним, ситуация на границе Украины с Польшей стабилизировалась. Пункты пропуска действуют стабильно, польские фермеры не блокируют движение грузовиков ни на въезд, ни на выезд из Украины.
Недавно пограничники сообщили об увеличении количества въездов в Украину, пассажиропоток на границе остается высоким.
Также отметим, что ранее польская сторона начала ремонтные работы в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ремонт может длиться до 12 сентября.
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