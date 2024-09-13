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На Волыни правоохранительница помогла бежать в Польшу более 30 уклонистам: детали схемы

Фото: на Волыни правоохранительница помогла бежать в Польшу более 30 уклонистам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На Волыни действовала схема переправки уклонистов из Украины в Польшу. Таким способом из страны выехали больше 30 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Делки искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов. Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни", - рассказали в ведомстве.

В дальнейшем, по данным ГБР, чиновница не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу.

"Благодаря этому, уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины. По такой схеме с 2022 года в Польшу попали более 30 мужчин", - говорят в Бюро.

Сотруднице правоохранительного органа сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Схемы незаконного выезда из Украины

С начала масштабного вторжения РФ в Украину действует военное положение и мобилизация. В связи с этим мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы Украины.

При этом, правоохранители постоянно разоблачают схемы незаконного выезда из страны. Как ранее рассказывали в Госпогранслужбе, за 2023 год было разоблачено более 3 тысяч попыток бежать из Украины с использованием поддельных документов.

А в мае СБУ разоблачила сразу восемь подобных схем. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы".

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