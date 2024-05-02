ua en ru
Чт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ ликвидировала еще 8 схем уклонистов: пересекали Днестр и маскировались под волонтеров

Украина, Четверг 02 мая 2024 16:56
UA EN RU
СБУ ликвидировала еще 8 схем уклонистов: пересекали Днестр и маскировались под волонтеров Фото: СБУ ликвидировала 8 схем уклонистов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще 8 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В СБУ рассказали, что организаторы разоблаченных преступлений задержаны в разных регионах Украины. За деньги фигуранты помогали уклонистам сбегать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы".

Виды схем для выезда

В Винницкой области были ликвидированы три схемы побега для военнообязанных мужчин.

Задержаны пять организаторов: трое из них предлагали военнообязанным бежать за пределы Украины через пограничные участки реки Днестр.

Между тем, в Черкасской области сообщено о подозрении бывшему налоговику. Используя собственные связи, он "продавал" должности в различных общественных организациях, перевозящих гуммопомощь.

Таким образом фигурант "трудоустраивал" уклонистов, чтобы внести их персональные данные в информационную систему "Путь" в качестве волонтеров.

Эта "схема", по данным СБУ, позволяла военнообязанным уехать за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.

В Кировоградской области задержан мужчина, который торговал фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Чтобы получить подлог, злоумышленник "обращался" к своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии.

В Ровенской области правоохранители задержали заместителя руководителя местной больницы. По взятке должностное лицо предлагало уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности и таким образом избежать призыва.

Кроме того, по данным СБУ, во Львовской области сообщено о подозрении двум организаторам "схем уклонистов".

Ими оказались жители региона. Один из них торговал фальшивыми справками о снятии с военного учета. Другой вносил в информационную систему "Путь" данные для выезда за границу под видом волонтеров.

Что угрожает правонарушителям

По данным СБУ, организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А их клиентам - до 5 лет заключения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Украине возрастут штрафы для уклонистов. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы писали, что скоро в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. О том, что именно изменится, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Полиция Киева Война России против Украины
NEWS
На границе Часового Яра идут боевые действия: сколько людей остается в городе
На границе Часового Яра идут боевые действия: сколько людей остается в городе
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила