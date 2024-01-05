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На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка

Волынь, Пятница 05 января 2024 11:40
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На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка Фото: на Волыни правоохранитель сбил подростка, тот погиб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Волынской области правоохранитель устроил аварию, в которой погиб подросток. Правоохранитель был за рулем служебной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и ГБР.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, за рулем был сотрудник пограничной службы.

"Работники ГБР начали расследование по факту ДТП на Волыни, в котором погиб 14-летний пешеход", - говорится на сайте ГБР.

Как отмечают в ведомстве, трагедия произошла около 20:00 4 января в селе Пульмо Ковельского района.

"Водитель служебного автомобиля, правоохранитель, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку во время дождя и совершил наезд на пешехода", - рассказали подробности аварии.

14-летний парень шел в попутном направлении, от полученных травм парень погиб на месте.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств трагедии.

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