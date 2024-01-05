На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка
В Волынской области правоохранитель устроил аварию, в которой погиб подросток. Правоохранитель был за рулем служебной машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и ГБР.
Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, за рулем был сотрудник пограничной службы.
"Работники ГБР начали расследование по факту ДТП на Волыни, в котором погиб 14-летний пешеход", - говорится на сайте ГБР.
Как отмечают в ведомстве, трагедия произошла около 20:00 4 января в селе Пульмо Ковельского района.
"Водитель служебного автомобиля, правоохранитель, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку во время дождя и совершил наезд на пешехода", - рассказали подробности аварии.
14-летний парень шел в попутном направлении, от полученных травм парень погиб на месте.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств трагедии.
ДТП с участием полиции в Украине
- 5 декабря 2023 года вблизи села Еремеевка в Одесской области произошло ДТП с участием правоохранителя, два человека пострадали. Полицейский был пьян.
- в августе 2023 года полицейский в городе Белгород-Днестровский Одесской области совершил смертельное ДТП. Правоохранитель дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.