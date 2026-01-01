Волынь всю ночь была под ударом "Шахедов": есть попадания, более 100 тысяч без света

Атака на Украину в новогоднюю ночь

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января взрывы прогремели в областном центре Волыни и Ковельской общине. По данным местных властей, в результате российской атаки в Луцке возник пожар.

На Новый год враг также "поздравил" Одессу несколькими волнами атак, в результате чего в городе возникли пожары.

Из-за падения "Шахедов" и обломков зафиксировано возгорание на объектах инфраструктуры, а также повреждения жилых домов. Спасатели ликвидировали все пожары, на местах обстрела работали взрывотехники.

Кроме того, в новогоднюю ночь войска РФ атаковали Запорожье ударными БпЛА. В результате обстрела ранения получили пятеро гражданских, среди которых - 15-летний подросток.