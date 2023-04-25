В Волгоградской области РФ упал вертолет: пилот погиб

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 24 апреля. Как сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы, вертолет возвращался на базу в поселке Ерзовка Городищенского района. В воздухе пилот связался с диспетчером и заявил о неисправности. Затем связь с вертолетом исчезла.

Обломки вертолета нашли позже в 5 км от места посадки, возле площадки "Аэросоюз Волгоград". На месте аварии обнаружили и тело пилота.

РосСМИ отмечают, что на борту не было пассажиров. В России утверджают, что причиной аварии была техническая неисправность.