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В Волгоградской области РФ упал вертолет: пилот погиб

Фото: в России разбился санитарный вертолет (t.me)
Автор: Наталья Юрченко

Вертолет санитарной авиации разбился в Волгоградской области России. Пилот вертолета погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 24 апреля. Как сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы, вертолет возвращался на базу в поселке Ерзовка Городищенского района. В воздухе пилот связался с диспетчером и заявил о неисправности. Затем связь с вертолетом исчезла.

Обломки вертолета нашли позже в 5 км от места посадки, возле площадки "Аэросоюз Волгоград". На месте аварии обнаружили и тело пилота.

РосСМИ отмечают, что на борту не было пассажиров. В России утверджают, что причиной аварии была техническая неисправность.

Напомним, недавно вблизи оккупированной Кирилловки упал российский вертолет, а пилот погиб.

Также неподалеку от российского Мурманска на северо-западе России разбился вертолет Ми-8. На борту находились восемь человек, из которых половина получили травмы.

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