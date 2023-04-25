В Волгоградской области РФ упал вертолет: пилот погиб

Вертолет санитарной авиации разбился в Волгоградской области России. Пилот вертолета погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 24 апреля. Как сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы, вертолет возвращался на базу в поселке Ерзовка Городищенского района. В воздухе пилот связался с диспетчером и заявил о неисправности. Затем связь с вертолетом исчезла.
Обломки вертолета нашли позже в 5 км от места посадки, возле площадки "Аэросоюз Волгоград". На месте аварии обнаружили и тело пилота.
РосСМИ отмечают, что на борту не было пассажиров. В России утверджают, что причиной аварии была техническая неисправность.
Напомним, недавно вблизи оккупированной Кирилловки упал российский вертолет, а пилот погиб.
Также неподалеку от российского Мурманска на северо-западе России разбился вертолет Ми-8. На борту находились восемь человек, из которых половина получили травмы.
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