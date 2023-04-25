У Волгоградській області РФ впав вертоліт: пілот загинув

За попередніми даними, інцидент стався пізно ввечері 24 квітня. Як повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби, вертоліт повертався на базу в селищі Єрзовка Городищенського району. У повітрі пілот зв'язався з диспетчером і заявив про несправність. Потім зв'язок з гвинтокрилом зник.

Уламки гелікоптера знайшли пізніше за 5 км від місця посадки, біля майданчика "Аеросоюз Волгоград". На місці аварії знайшли і тіло пілота.

РосЗМІ зазначають, що на борту не було пасажирів. У Росії стверджують, що причиною аварії була технічна несправність.