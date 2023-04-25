ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Волгоградской области РФ упал вертолет: пилот погиб

Новина українською →
Волгоград, Вторник 25 апреля 2023 08:39
В Волгоградской области РФ упал вертолет: пилот погиб Фото: в России разбился санитарный вертолет (t.me)
Автор: Наталья Юрченко

Вертолет санитарной авиации разбился в Волгоградской области России. Пилот вертолета погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 24 апреля. Как сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы, вертолет возвращался на базу в поселке Ерзовка Городищенского района. В воздухе пилот связался с диспетчером и заявил о неисправности. Затем связь с вертолетом исчезла.

Обломки вертолета нашли позже в 5 км от места посадки, возле площадки "Аэросоюз Волгоград". На месте аварии обнаружили и тело пилота.

РосСМИ отмечают, что на борту не было пассажиров. В России утверджают, что причиной аварии была техническая неисправность.

Напомним, недавно вблизи оккупированной Кирилловки упал российский вертолет, а пилот погиб.

Также неподалеку от российского Мурманска на северо-западе России разбился вертолет Ми-8. На борту находились восемь человек, из которых половина получили травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Волгоград Авиакатастрофа
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России