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У Волгоградській області РФ впав вертоліт: пілот загинув

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Волгоград, Вівторок 25 квітня 2023 08:39
У Волгоградській області РФ впав вертоліт: пілот загинув Фото: у Росії розбився санітарний вертоліт (t.me)
Автор: Наталія Юрченко

Вертоліт санітарної авіації розбився у Волгоградській області Росії. Пілот гвинтокрила загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

За попередніми даними, інцидент стався пізно ввечері 24 квітня. Як повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби, вертоліт повертався на базу в селищі Єрзовка Городищенського району. У повітрі пілот зв'язався з диспетчером і заявив про несправність. Потім зв'язок з гвинтокрилом зник.

Уламки гелікоптера знайшли пізніше за 5 км від місця посадки, біля майданчика "Аеросоюз Волгоград". На місці аварії знайшли і тіло пілота.

РосЗМІ зазначають, що на борту не було пасажирів. У Росії стверджують, що причиною аварії була технічна несправність.

Нагадаємо, нещодавно поблизу окупованої Кирилівки упав російський вертоліт, а пілот загинув.

Також неподалік російського Мурманська на північному заході Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було вісім осіб, з яких половина отримали травми.

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