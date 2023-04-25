У Волгоградській області РФ впав вертоліт: пілот загинув
Вертоліт санітарної авіації розбився у Волгоградській області Росії. Пілот гвинтокрила загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
За попередніми даними, інцидент стався пізно ввечері 24 квітня. Як повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби, вертоліт повертався на базу в селищі Єрзовка Городищенського району. У повітрі пілот зв'язався з диспетчером і заявив про несправність. Потім зв'язок з гвинтокрилом зник.
Уламки гелікоптера знайшли пізніше за 5 км від місця посадки, біля майданчика "Аеросоюз Волгоград". На місці аварії знайшли і тіло пілота.
РосЗМІ зазначають, що на борту не було пасажирів. У Росії стверджують, що причиною аварії була технічна несправність.
Нагадаємо, нещодавно поблизу окупованої Кирилівки упав російський вертоліт, а пілот загинув.
Також неподалік російського Мурманська на північному заході Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту було вісім осіб, з яких половина отримали травми.
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