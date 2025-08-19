В Волгограде снова горит НПЗ: россияне жалуются на взрывы

В ночь на 19 августа неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область РФ. Россияне пожаловались на взрывы, после чего стало известно о пожаре на территории местного НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и канал администрации Волгоградской области.
В части, российские паблики со ссылкой на местных жителей писали, что после часа ночи в Волгограде было слышно до 10 взрывов. По словам очевидцев, на окраине города были видны вспышки. Кроме того, были сообщения об атаке на НПЗ, а вскоре появились фото, на которых виден пожар.
Позже информацию подтвердили официально. В частности, губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что отражается атака неизвестных дронов. Также он подтвердил, что на территории местного НПЗ возник пожар.
"Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.
По предварительным данным, пострадавших нет", - цитирует администрация губернатора Волгоградской области.
Также в результате атаки дронами якобы горит кровля больницы №16. Пациентам медучреждения оказывают помощь те отделения больницы, которые не задело обломками.
Напомним, несколько дней назад НПЗ в Волгоградской области также атаковали беспилотники. В результате происшествия возник пожар.
Еще сообщалось, что в ночь на 13 августа неизвестные дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).