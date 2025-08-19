В Волгограде снова горит НПЗ: россияне жалуются на взрывы

В части, российские паблики со ссылкой на местных жителей писали, что после часа ночи в Волгограде было слышно до 10 взрывов. По словам очевидцев, на окраине города были видны вспышки. Кроме того, были сообщения об атаке на НПЗ, а вскоре появились фото, на которых виден пожар.

Позже информацию подтвердили официально. В частности, губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что отражается атака неизвестных дронов. Также он подтвердил, что на территории местного НПЗ возник пожар.

"Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.

По предварительным данным, пострадавших нет", - цитирует администрация губернатора Волгоградской области.

Также в результате атаки дронами якобы горит кровля больницы №16. Пациентам медучреждения оказывают помощь те отделения больницы, которые не задело обломками.